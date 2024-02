Wechsel im HSV-Tor: Raab verdrängt Heuer Fernandes

Hamburg (dpa) –

HSV-Trainer Tim Walter hat für das Top-Spiel der 2. Fußball-Bundesliga gegen Hannover 96 überraschend einen Torwart-Tausch vollzogen. Erstmals seit seinem Wechsel 2022 wird Matheo Raab am Freitag (18.30 Uhr/Sky) in einem Punktspiel das Tor des Hamburger SV hüten. Der 25-Jährige verdrängte Stammkeeper Daniel Heuer Fernandes. In dieser Saison war Raab in drei Spielen des DFB-Pokals eingesetzt worden. Der lange Zeit unangefochtene Heuer Fernandes agierte zuletzt nicht mehr so souverän wie gewohnt.