Wechsel beim DGB Hamburg: Karger kandidiert in Berlin

Hamburg (dpa/lno) – Der Deutsche Gewerkschaftsbund (DGB) Hamburg bekommt eine neue Führungsspitze. Die bisherige Vorsitzende Katja Karger werde sich in der Hansestadt nicht mehr zur Wahl stellen und stattdessen für den Vorsitz des DGB-Bezirks Berlin-Brandenburg kandidieren, teilte der DGB Hamburg am Donnerstag mit. Die Führung in Hamburg soll laut einem Vorschlag des Vorstands die bisherige Verdi-Gewerkschaftssekretärin Tanja Chawla übernehmen. Das letzte Wort hat dabei die Delegiertenversammlung des DGB Hamburg am 8. September. In Berlin werde im Januar 2022 gewählt.

«Ich freue mich sehr über meine Nominierung und stehe bereit, gemeinsam mit den Kolleginnen und Kollegen in den Gewerkschaften für Gute Arbeit und soziale Gerechtigkeit in dieser Stadt einzutreten», erklärte Chawla. Die 46-Jährige ist den Angaben zufolge seit 2016 Gewerkschaftssekretärin und bei Verdi unter anderem zuständig für die Tarifverhandlungen in der Sicherheitsbranche.

Karger – seit 2013 Vorsitzende des DGB Hamburg – sagte, sie gehe schweren Herzens. «Aber die Möglichkeit, für den Vorsitz im Bezirk Berlin-Brandenburg zu kandidieren, ist eine tolle Chance, die ich unbedingt ergreifen möchte», betonte die 52-Jährige.

