Wechsel aus Sonne und Wolken in Niedersachsen und Bremen

Bremen/Hannover (dpa/lni) –

In Niedersachsen und Bremen wird am Donnerstag ein Wechsel aus Sonne und Wolken erwartet, allein im Norden kann es vereinzelt regnen. Die Tageshöchstwerte liegen dabei zwischen 11 und 14 Grad, im Harz und auf den Inseln bei 9 Grad, wie der Deutsche Wetterdienst (DWD) mitteilte. Der Wind weht meist schwach.

In der Nacht zu Freitag ziehen aus südwestlicher Richtung Wolken auf und westlich der Weser regnet es in der Früh leicht. Dabei sinken die Temperaturen auf Tiefstwerte um 5 Grad westlich der Weser und auf 0 Grad im Wendland, wo es auch frostig werden kann. Der Wind weht schwach, an den Küsten zunehmend frisch aus Osten.