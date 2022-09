Wechsel an der Spitze der Klinikgruppe Paracelsus

Osnabrück (dpa/lni) –

An der Spitze der Klinikgruppe Paracelsus gibt es einen Wechsel. Der Vorsitzende der Geschäftsführung, Martin Siebert, legt sein Amt zum Samstag nieder, wie das Unternehmen am Donnerstag mitteilte. Der Mediziner und Jurist Siebert hatte im Sommer 2019 den Vorsitz der Geschäftsführung übernommen. Künftig sollen vier gleichbedeutende Geschäftsführer Paracelsus leiten. Der Betriebswirt Tomislav Gmajnic wird das Unternehmen als Sprecher nach außen vertreten. «Ich schätze die neu formierte Geschäftsführung sehr und habe in das gesamte Team volles Vertrauen», sagte Siebert in einer Mitteilung.

Paracelsus zählt mit 36 Einrichtungen zu den großen privaten Klinikträgern in Deutschland. Das Unternehmen beschäftigt etwa 4600 Menschen. Der Umsatz der Gruppe lag im vergangenen Jahr bei rund 400 Millionen Euro.