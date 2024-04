Webcam-Storch Fiete hat neue Partnerin: Name gesucht

Der Hamburger Webcam-Storch Fiete steht mit seiner neuer Partnerin in einem Horst im Stadtteil Curslack (Beste verfügbare Qualität). Nabu Hamburg/dpa

Nachdem der Hamburger Storch Fiete im vergangenen Jahr seine Partnerin Erna verloren hat, hat das Weißstorch-Männchen nun ein neues Weibchen an seiner Seite. Das Duo steht, stakt und sitzt seit Februar gemeinsam in dem Horst im Hamburger Stadtteil Curslack. Es habe sich auch schon gepaart, sagte ein Sprecher des Naturschutzbundes Nabu Hamburg der Deutschen Presse-Agentur.

Für seine neue Herzensdame sucht der Nabu jetzt gemeinsam mit der Wochenzeitung «Die Zeit» und deren Leserinnen und Lesern einen Namen. Rund 150 unterschiedliche Namen seien dafür eingereicht worden, am meisten wurden die Namen Jette, Frieda/Frida, Heidi, Emma und Paula genannt, wie aus dem «Zeit»-Newsletter «Elbvertiefung» hervorgeht. Der Nabu werde nun über den Namen der neuen Storchendame entscheiden.

Der Hamburger Storch Fiete ist besonders, weil er seit 2018 über eine Webcam in seinem Nest Tag und Nacht beobachtet werden kann. Im vergangenen Jahr war Erna am Ende der Brutsaison nicht mehr zum Nest gekommen. «Wir wissen leider nicht, warum und/oder was mit ihr passiert ist. Fiete hat das letzte verbliebene Jungtier alleine groß gezogen», sagte der Nabu-Sprecher dazu.