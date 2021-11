Wasserstoffbusse ab Sommer 2022 in Oldenburg im Einsatz

Oldenburg (dpa/lni) – Im Sommer 2022 wird die Verkehr und Wasser GmbH (VWG) die ersten Wasserstoffbusse Niedersachsens im regulären Linienverkehr in Oldenburg einsetzen. Ein Wasserstoff-Vorführbus des portugiesischen Herstellers CaetanoBus war am Samstag in Oldenburg zu sehen. Die Traktionsbatterien, Wasserstofftanks und die Brennstoffzelle sind auf dem Dach platziert, um den Innenraum zu optimieren. Ein Tankvorgang dauert etwa zehn Minuten und die Fahrzeuge haben damit eine Reichweite von etwa 400 Kilometern, wie die VWG mitteilte. Die Fahrzeuge für Oldenburg sind niederflurgerecht und haben 33 Sitzplätze, 39 Stehplätze sowie zwei Rollstuhlplätze.

© dpa-infocom, dpa:211120-99-77289/2

Pressemitteilung