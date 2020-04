Wasserstoff aus Windenergie für zwei Busse und fünf Autos

Windräder stehen auf einem Feld. Foto: Jan Woitas/dpa-Zentralbild/dpa/Symbolbild

Reußenköge (dpa/lno) – In Schleswig-Holstein entsteht eines der größten Mobilitätsvorhaben Deutschlands mit grünem Wasserstoff, der mit Windenergie gewonnen wird. Das Projekt der Firma GP Joule GmbH in Reußenköge (Kreis Nordfriesland) wird vom Bundesverkehrsministerium gefördert, wie das Unternehmen am Mittwoch mitteilte. Die Gesamtsumme des Projekts beläuft sich auf anfangs 7,4 Millionen Euro.

Hintergrund ist die sogenannte Sektorkopplung. Dabei werden die einzelnen Sektoren des Energiesystems – Verkehr, Wärme und Stromerzeugung – miteinander verbunden. Das soll für einen effizienten und damit nachhaltigeren Umgang mit Ressourcen sorgen.

Das Projekt der GP Joule nutzt die erneuerbare Energie an fünf Windparks in der Region und wandelt sie vor Ort in Wasserstoff um. Dieser Wasserstoff geht dann an zwei öffentliche Tankstellen in Husum und Niebüll. Den Wasserstoff tanken zwei Busse und fünf Autos mit Brennstoffzellenantrieb, die ebenfalls zum Projekt gehören.

Bei der Herstellung des Wasserstoffs fällt außerdem Wärme an. Diese wird für die lokale Wärmeversorgung genutzt.