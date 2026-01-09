Wasserrohrbruch-Reparatur dauert länger – Versorgung sicher

Seit dem 3. Januar 2026 behindert ein Wasserrohrbruch an der Kollaustraße den Verkehr im Nordwesten Hamburgs. (Archivbild) Christian Charisius/dpa

Hamburg (dpa/lno) –

Trotz eines größeren Wasserrohrbruchs an der Kollaustraße in Hamburg-Niendorf sieht das städtische Unternehmen Hamburg Wasser keine Gefahr für die Trinkwasserversorgung bei winterlichen Temperaturen.

«Die Leitungen der öffentlichen Wasserversorgung sind frostsicher verlegt, das Wasser fließt dort mit konstant hohem Druck», erklärte ein Unternehmenssprecher. Sollte es dennoch zu Rohrbrüchen oder sonstigen Störungen kommen, sei Hamburg Wasser rund um die Uhr mit Einsatzkolonnen und gut 100 Fachkräften in Rufbereitschaft vorbereitet.

Anders könne es bei privaten Hausinstallationen aussehen. Ungeschützte Leitungen könnten einfrieren. Besonders gefährdet seien Wasserleitungen in unbeheizten Räumen wie Kellern, Garagen oder Außenbereichen. Hamburg Wasser rät, diese Leitungen durch Isolierung oder das Entleeren nicht benötigter Anschlüsse zu schützen.

Reparaturarbeiten wegen Wetters verzögert

An der Kreuzung Kollaustraße/ Papenreye hatte sich am vergangenen Samstag ein Wasserohrbruch ereignet. Wegen der Reparaturarbeiten sind die beiden Straßen stadtauswärts weiterhin nicht befahrbar. Als B447 ist die Kollaustraße eine wichtige Verbindung zwischen der Innenstadt und der A7-Anschlussstelle Schnelsen.

Die aktuellen Wetterbedingungen verzögern die Reparaturarbeiten. An der Schadensstelle müsse ein großes Regensiel in der Nähe der gebrochenen Trinkwasserleitung gesichert werden, hieß es. Daher könne keine verlässliche Aussage zur Dauer der Reparaturarbeiten gemacht werden.

In unmittelbarer Nähe war bereits im Mai 2018 eine andere Wasserleitung gebrochen. Im Januar 2017 war ebenfalls an der Kollaustraße ein Wasseraustritt festgestellt worden, dessen Ursache aber auch nach tagelangen Untersuchungen und Bauarbeiten nicht geklärt werden konnte.