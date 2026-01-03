Wasserrohrbruch in Hamburg-Eimsbüttel: Straße gesperrt

Hamburg (dpa/lno) –

Die Kreuzung Kollaustraße/Papenreye im Hamburger Stadtteil Eimsbüttel ist seit dem frühen Morgen gesperrt. Grund ist ein Wasserrohrbruch, durch den der Asphalt auf der Hauptverkehrsstraße hochgedrückt wurde, wie der Lagedienst der Polizei am Mittag mitteilte.

Mitarbeiter von Hamburg Wasser sind vor Ort, um den Schaden zu analysieren und Reparaturmaßnahmen einzuleiten. Nach Angaben des Lagediensts ist die Kreuzung unterspült, Teile des Gehwegs abgesenkt und ein Hauptversorgungsrohr soll geplatzt sein.

Die Polizei kann bisher nicht einschätzen, wie lange die Reparaturarbeiten andauern werden. Die genaue Dauer hänge von der weiteren Begutachtung der Unterspülung ab. Autofahrer werden gebeten, den Bereich weiträumig zu umfahren. Ob der Rohrbruch wetterbedingt war, konnte zum derzeitigen Stand nicht bestimmt werden.