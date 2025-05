Wasserrohrbruch in Hamburg-Eimsbüttel – Hauptleitung kaputt

In Hamburg-Eimsbüttel mussten am Morgen viele Menschen auf fließendes Wasser verzichten, denn dort ist ein großes Wasserrohr kaputtgegangen. (Symbolbild) Marcus Brandt/dpa

Hamburg (dpa/lno) –

In Hamburg-Eimsbüttel hat es am Morgen einen größeren Wasserrohrbruch gegeben und viele Haushalte hatten deshalb kein fließendes Wasser mehr. «Wir haben einen Rohrbruch im Eidelstedter Weg. Es ist eine Hauptleitung mit einem Durchmesser von 50 Zentimetern», sagte eine Sprecherin von Hamburg Wasser der Deutschen Presse-Agentur in Hamburg. Wie viele Haushalte betroffen sind, war zunächst unklar. «Die Kolleginnen und Kollegen verschaffen sich gerade einen Überblick.»

Auch Einsatzkräfte von Polizei und Feuerwehr mussten anrücken, denn die Wassermassen strömten auch in eine Tiefgarage, wie ein Polizeisprecher sagte. Zudem drohten der Feuerwehr zufolge Keller vollzulaufen. Der betroffene Abschnitt zwischen Quickbornstraße/Heußweg und Stresemannstraße sei zunächst gesperrt worden.