Wasserrohrbruch: 10.000 Haushalte ohne Trinkwasser

Hollingstedt (dpa/lno) –

Wegen eines Wasserrohrbruchs in einer Hauptwasserleitung in Hollingstedt in der Nacht zum Samstag ist die Trinkwasserversorgung in vielen Gemeinden im Kreis Schleswig-Flensburg ausgefallen. Rund 10.000 Haushalte seien betroffen, hieß es am Samstag vonseiten des Wasserverbands Treene.

Eine Stahlverbindung zwischen zwei Rohren sei altersbedingt gebrochen, teilte ein Sprecher des Wasserverbandes mit. Man sei schon dabei, ein neues Rohr zu montieren, die Arbeiten würden aber noch länger andauern. Die betroffenen Haushalte müssen den Angaben zufolge noch bis zum Nachmittag mit Störungen der Wasserversorgung rechnen.