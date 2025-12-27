Wasserrohr platzt nach Schmorbrand im Stromkasten

Aurich (dpa/lni) –

Ein Schmorbrand in einem Stromkasten hat für einen Wasserrohrbruch in einem Wohnhaus in Aurich gesorgt. Mutmaßlich durch die entstandene Hitze des flammenlosen Brandes sei eine Wasserleitung geplatzt, sagte ein Polizeisprecher. Ein Großteil des Wassers sei in der Nacht durch die Tür nach draußen gelaufen. Dennoch stehe im Erdgeschoss noch immer Wasser, hieß es weiter.

Drei Bewohner seien nach dem Vorfall sicherheitshalber in ein Krankenhaus gebracht worden. Das Gebäude ist derzeit nicht mehr bewohnbar. Wie es zu dem Brand im Erdgeschoss kam, war zunächst unklar.