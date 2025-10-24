Wasserpreise in Hamburg steigen

Hamburg (dpa/lno) –

In Hamburg wird das Wasser ab Januar teurer. Der Senat stimmte einer von Hamburg Wasser beantragten Preisanpassung zu, wie aus einer Mitteilung an die Bürgerschaft hervorgeht. Demnach steigt der Preis für einen Wohnungswasserzähler um rund 5,5 Prozent von monatlich 3,24 Euro auf 3,42 Euro. Der Kubikmeter Wasser verteuert sich zum 1. Januar von derzeit 1,99 Euro auf 2,05 Euro, was einer Steigerung von 3,0 Prozent entspricht. Zu den jeweiligen Preisen kommen noch sieben Prozent Umsatzsteuer hinzu.

In der Mitteilung des Senats an die Bürgerschaft wird die Anpassung mit den von den Hamburger Wasserwerken erwarteten Kostensteigerungen begründet. Zugleich wird darauf verwiesen, dass die Wasserpreise für einen durchschnittlichen Haushalt in der Hansestadt 2025 im Vergleich der 15 größten deutschen Städten im unteren Drittel liegen. Allerdings liegt der Wasserpreis in Berlin, München und Köln noch unter dem in Hamburg.