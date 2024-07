Wasserleiche auf Süderoogsand gefunden

Süderoogsand (dpa/lno) –

Auf Süderoogsand im schleswig-holsteinischen Wattenmeer ist eine Wasserleiche entdeckt worden. Mitarbeiter der Schutzstation Wattenmeer fanden den Mann am Dienstagnachmittag an der südlichen Spitze der Sandbank, wie die Polizei heute mitteilte. Beamte der Wasserschutzpolizei bargen den Leichnam. Bis Mittwochnachmittag wurde der Tote, der mit einem schwarzen Neoprenanzug bekleidet war, nicht identifiziert. Die Leiche dürfte den Angaben zufolge bereits seit längerer Zeit im Wasser gelegen haben. Die Ermittlungen zur Todesursache und zur Identität des Mannes dauern an.

Süderoogsand gehört nach Angaben der Schutzstation Wattenmeer zu den größten Sandbänken Europas. Die Freiwilligen der Naturschutzorganisation besuchen den Sand regelmäßig für Vogelzählungen. Der Sand ist Schutzgebiet und darf nur mit besonderen Genehmigungen betreten werden.