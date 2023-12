Wasserentnahme soll in Niedersachsen teurer werden

Hannover (dpa/lni) –

Die Wasserentnahme soll in Niedersachsen zum neuen Jahr teurer werden. Eine entsprechende Änderung soll zum 1. Januar in Kraft treten, wie die Staatskanzlei in Hannover am Dienstag mitteilte. Das Wassergesetz sieht vor, dass eine Anpassung der Gebühren vorgenommen wird, wenn die Verbraucherpreise seit der letzten Änderung um mindestens zehn Prozent gestiegen sind.

Nach früheren Angaben der Staatskanzlei muss ein Privathaushalt mit einem durchschnittlichen jährlichen Pro-Kopf-Wasserverbrauch von rund 46 Kubikmetern Wasser nun einen Euro mehr im Jahr zahlen.

Laut Staatskanzlei wird dem Landtag eine Änderung eines Gesetzes empfohlen, um die Erhöhung bei der Wasserentnahme für Teile der Wirtschaft kostenneutral zu halten. Dabei geht es etwa um die chemische Industrie. Für Sportvereine soll die Gebühr für die Bewässerung von vereinseigenen Sportanlagen ganz entfallen.

Das Land rechnet durch die Anhebung mit jährlichen Mehreinnahmen von zehn bis elf Millionen Euro. Sie sollen für den Gewässer- und Naturschutz eingesetzt werden.