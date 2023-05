Wasserbüffel beziehen artengeschütztes Biotop am Bibersee

Pattensen (dpa/lni) –

Eine Herde Wasserbüffel hat am Bibersee in Pattensen (Region Hannover) erstmals ihr neues Sommerquartier bezogen. Zum ersten Herdenauftrieb versammelten sich am Mittwoch die Projektverantwortlichen an dem Biotop, unter ihnen auch die Leiterin des Fachbereichs Umwelt der Region Hannover, Sonja Papenfuß.

Gemeinsam mit den dort ansässigen Bibern soll die Herde in einem Areal leben, das seit vergangenem Jahr für den Artenschutz gesichert ist, wie ein Sprecher der Region am Montag mitteilte. Auf der Ackerfläche, die den Angaben zufolge regelmäßig durch den Dammbau der Biber überschwemmt wird, sollen die Wasserbüffel als tierische Landschaftspfleger agieren und somit positiv zur Entwicklung der Flora und Fauna beitragen.