Wasserbehälter fällt von Kran – Bauarbeiter tödlich verletzt

Ochtrup (dpa) –

Auf einer Baustelle im Münsterland ist ein großer Wasserbehälter von einem Kran gestürzt und hat einen Arbeiter erschlagen. Der Behälter, der mit rund 1000 Litern Wasser gefüllt war, sei auf einen Baucontainer gefallen, indem sich zu dieser Zeit der 45-jährige Bauarbeiter befand, teilte die Polizei mit. Der Behälter durchschlug das Dach.

Die Ermittlungen zur Ursache für den Arbeitsunfall im Stadtgebiet von Ochtrup laufen, wie es hieß. Der Kran wurde von einem 18-Jährigen gesteuert. Der Wasserbehälter fiel den Erkenntnissen zufolge aus etwa sechs bis sieben Metern Höhe von der Krangabel herab.