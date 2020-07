Wasser, Masken: Stauhelfer leisten Erste Hilfe

Ein Johanniter-Stauhelfer fährt mit seinem Motorrad auf der Autobahn. Foto: Cindy Riechau/dpa/Archivbild

Hannover (dpa/lni) – Für die ehrenamtlichen Stauhelfer der Johanniter-Motorradstaffel ist in diesen Wochen Hochsaison. Michael Scholz (56) aus Hannover ist seit 17 Jahren ehrenamtlich auf Autobahnen im Norden unterwegs. «Diesen Sommer verteilen wir auch Masken», sagte der Berufsschullehrer, der als Stauhelfer seine Hobbys Motorradfahren und Rettungsdienst vereint. «Wir sehen immer mehr Verkehrsteilnehmer, die keine Masken mitführen», kritisierte er.

Die 60 Stauhelfer der Johanniter aus Niedersachsen und Bremen verteilen auch Stofftiere, Malbücher und Stifte an Kinder gegen die Langeweile auf langen Urlaubsfahrten. «Der Schlager ist die Urinierhilfe für Damen und Herren im Stau», sagte Scholz. «Die berühmte Tüte hat schon viele gerettet.» Wasser werde auch verteilt – im Moment geschehe alles unter strenger Einhaltung der Hygieneregeln.

Die Stauhelfer sind jedes Jahr in der Ferienzeit am Wochenende auf den Autobahnen unterwegs. An Werktagen stehen sie auf Abruf der Polizei bereit. Sie unterstützen die Leitstellen, indem sie Staus und Unfälle melden, Erste Hilfe leisten, Unfallstellen absichern sowie Rettungsgassen freimachen, wie die Johanniter-Unfall-Hilfe in Hannover mitteilte. Demnach legen die mehr als 60 Stauhelfer aus Ahlhorn, Bremen, Hannover, Hildesheim, Northeim, Salzgitter und Schwarmstedt auf ihren 16 Maschinen rund 60 000 Kilometer im Jahr zurück.

