Waschbär in Baumkrone sorgt für Aufsehen

Hannover (dpa/lni) –

Ein Waschbär auf einem Baum hat in Hannover Passanten unterhalten – aber auch besorgt. Die alarmierten Einsatzkräfte entschieden sich nach einer Prüfung vor Ort, nicht einzugreifen. «Waschbären fühlen sich auf Bäumen ausgesprochen wohl und suchen dort auch bewusst die Flucht», sagte ein Feuerwehrsprecher. Das Tier sei nicht Gefahr und es gehe ihm gut, begründete er die Entscheidung. Eine Rettung sei nicht nötig. «Waschbären können Bäume in der Regel selbstständig verlassen», ergänzte der Sprecher.