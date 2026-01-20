Was sich Rot-Grün für 2026 vornimmt

Adendorf (dpa/lni) –

Mit Millioneninvestitionen in Infrastruktur, Bildung und Klimaschutz will Niedersachsens rot-grüne Landesregierung eine neue Aufbruchstimmung erzeugen. «Die Menschen müssen jetzt sehen, es geht voran. Und es geht ja auch voran. Wir haben noch nie Möglichkeiten wie jetzt gehabt, und wir wollen die auch nutzen», sagte Ministerpräsident Olaf Lies (SPD) nach einer Kabinettsklausur in Adendorf bei Lüneburg.

«Uns ist sehr bewusst, wie die Stimmung draußen ist», sagte der Regierungschef. Um aus den Zukunftssorgen vieler Menschen wieder zu einem positiven Gefühl zu kommen, wolle Rot-Grün zum einen «Raum geben für Freiheit», etwa mit dem Abbau von Bürokratie, zum anderen aber auch sichtbar machen, dass der Staat handlungsfähig sei. «Das halte ich für extrem wichtig.»

Folgende Projekte plant die Landesregierung unter anderem: