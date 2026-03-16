Was eine Kugel Eis im Frühjahr kostet

Hannover (dpa/lni) –

Kaum klettern die Temperaturen auf dem Thermometer, öffnen auch die ersten Eisdielen. Bereits Mitte Februar öffnete etwa die Eisdiele Am Sande in der Lüneburger Altstadt – mit entsprechendem Andrang. Zehn Cent mehr kostet die Kugel Eis in der Stadt seit diesem Jahr. Das ist auch in anderen Regionen Niedersachsens so.

Um die zwei Euro kostet eine Kugel Eis zum Frühjahr in Niedersachsen. Das geht aus einer stichprobenartigen Umfrage der Deutschen Presse-Agentur hervor. Die genaue Preisspanne für die Kugel Eis ist nicht bekannt, weil der Verband der italienischen Speiseeishersteller in Deutschland (Uniteis) diese seit diesem Jahr nicht mehr mitteilt.

Nicht alle Eisdielen erhöhen die Preise

In Lüneburg werde der neue Preis angenommen, sagt Eisdielen-Chef Belluco Gianmarco. Er hatte den Preis zu diesem Jahr aufgerundet. Ähnlich ist es in Braunschweig: Auch dort zahlen Schleckermäuler jetzt meist zwei Euro – etwa bei La Via Gelato oder dem Eiscafé Venezia. Teilweise wurden die Preise bereits im vergangenen Jahr angehoben, wie ein Reporter der Deutschen Presse-Agentur berichtete. Bei der Apo Eis Theke findet sich noch eine Kugel für 1,90 Euro.

In Hannovers Stadtteil Döhren, im beliebten Eiscafé La Gelateria, kostet die Kugel Eis ebenfalls 2,00 Euro – das sind im Durchschnitt etwa 10 Prozent mehr als im Vorjahr, wie ein Mitarbeiter sagte. Grund dafür sei neben teureren Rohstoffe, auch der gestiegene Mindestlohn. Er sagte, er gehe davon aus, dass sich der aktuelle Preis im laufenden Jahr werde halten lassen. Jetzt müsse nur das Wetter mitspielen, sommerliche Temperaturen seien nötig. Aber: «Das kommt wieder», meinte er.

Eisbecher günstiger als Kugeleis

In der Osnabrücker Altstadt gibt es in der Eisdiele Fontanella auch noch eine Kugel für 1,70 Euro. Der Preis sei nicht erhöht worden, sagt Mitarbeiter Rudy Manente. In Göttingen sind es hingegen bei dem Franchise Giovanni L. auch 2,00, je nach Sorte auch 2,30 Euro – damit ist die Eiskugel aber nicht teurer als im Vorjahr, sagte Inhaberin Ruken Yildirim. «Alles ist teurer geworden, wir wollten den Genuss von unserem Eis nicht im Weg stehen und haben die Preise nicht erhöht.»

Sparen könnten Kunden zudem, wenn sie sich für einen Eisbecher statt einzelner Kugeln entscheiden würden. Das sei immer günstiger. Inhaberin Yildirim sagt: «Man bekommt bis zu vier Sorten mit Sahne, Soße und Toppings.»