Warum nachts Flugzeuge über Hamburg kreisen können

Hamburg (dpa/lno) –

Hamburg wird regelmäßig vermessen. Damit die Daten so genau wie möglich sind, fliegen regelmäßig kleine Flugzeuge nachts und tagsüber über der Stadt und haben dabei allerlei Geräte an Bord. Die sogenannten Laserscanning- und Vermessungsbefliegungen über Hamburg laufen von Januar bis April, wie die Behörde für Stadtentwicklung und Wohnen mitteilte. Was Sie zu den Flügen und Daten wissen sollten:

Wann fliegen die Flugzeuge?

Der Behörde zufolge sind vereinzelt Flüge in der Nacht geplant. Vor allem die Laserscanning-Befliegungen müssen nachts gemacht werden, weil tagsüber zu viele Flugzeuge unterwegs sind. Die Messflüge könnten den normalen Flugverkehr verhindern. Die kleinen Maschinen mit Platz für zwei bis vier Menschen sind für die Messflüge auf einer Höhe von etwa 760 Metern unterwegs. Die Flüge mit Laserscannern sind noch bis Mitte März geplant. Künftig soll das alle drei Jahre gemacht werden.

Werden Laserstrahlen sichtbar sein?

Nein. Der Laser befindet sich außerhalb des sichtbaren Spektrums und stellt keine Gefahr für Menschen oder ähnliches dar.

Was wird noch gemacht?

In einer zweiten Runde werden zudem Luft- und Schrägluftbilder erstellt, das wird jedes Jahr gemacht. Für Schrägluftbilder werden jeweils vier Bilder mit einem Winkel von 45 Grad in alle Flugrichtungen aufgenommen.

Für diese Bilder müssen die zweimotorigen Flugzeuge auf rund 1.200 Metern Höhe über der Stadt kreisen. Das passiert allerdings tagsüber und nur bei gutem Wetter – am besten mittags an einem Sonnentag. «Ab einem Sonnenstand von 20 Grad über dem Horizont darf geflogen werden. Je höher die Sonne, desto weniger Schatten und desto besser für die spätere Auswertung und Betrachtung der Bilder.»

Wie lange braucht es, bis eine Stadt wie Hamburg vermessen ist?

Dies ist dem Landesbetrieb Geoinformation und Vermessung (LGV) zufolge abhängig vom Wetter. Im Idealfall sind dafür zwei bis drei Tage nötig. Konkret sind dafür insgesamt grob 15 Stunden Flugzeit nötig. Bei Regen starten die Flieger allerdings erst gar nicht. Die Flieger starten dabei für beide Vermessungsarten nicht in Hamburg, sondern von anderen Flughäfen in Norddeutschland.

Warum macht man das nicht mit Drohnen?

Das wäre mit Blick auf die aktuellen rechtlichen Bedingungen extrem aufwendig, wie eine LGV-Sprecherin dazu sagte. Denn dafür muss man die Drohne immer im Blick haben. «Das wäre wirtschaftlich und zeitlich nicht sinnvoll.»

Warum macht die Stadt das überhaupt?

Tatsächlich ist die Vermessung der Stadt gesetzlicher Bestandteil der amtlichen Datenerfassung. Sie muss also regelmäßig gemacht werden, damit die Daten aktuell bleiben. Diese Daten bilden eine zentrale Grundlage für zahlreiche Aufgaben in Verwaltung, Wirtschaft und Wissenschaft.

Wofür werden die Vermessungsdaten genutzt?

Konkret können mit den so erstellten 3D-Modellen Planungen von Neubauten, Infrastrukturprojekten und Variantenprüfungen unterstützt werden. Außerdem sind die Daten wichtig für Umweltmonitoring, Starkregen- und Hochwassersimulationen, Lärmausbreitungs- und Windsimulationen sowie für Analysen zu Begrünung, Versiegelung oder Solarpotenzial. Und das seien wichtige Bausteine für eine klimaresiliente Stadt.

Wenn exakte Geodaten flächendeckend vorliegen, müssen zudem Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter der Behörden weniger Außendiensttermine übernehmen. Das spare Zeit und Kosten, hieß es aus der Behörde.

Habe ich ganz persönlich auch etwas davon?

Ein Großteil der Daten steht kostenfrei im Hamburger Geoportal oder als Download zur Verfügung. Das können nicht nur Privatpersonen nutzen. Auch Architekturbüros, Vermessungsunternehmen, Planungsbüros und Forschungseinrichtungen machen davon Gebrauch.