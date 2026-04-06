Warum in Ostfriesland Ostereier einen Hügel runter kullern

Leer (dpa/lni) –

Diese Tradition gehört in Ostfriesland fest zu Ostern dazu: Am Plytenberg in Leer haben am Ostermontag wieder viele Kinder beim sogenannten Eiertrüllen hartgekochte Ostereier den Hügel hinunterkullern lassen. Bei diesem traditionellen ostfriesischen Osterbrauch gewinnt, wessen Ei am weitesten rollt und dabei unbeschädigt bleibt.

Bei sonnigem Frühlingswetter kullerten nacheinander Dutzende bunte Ostereier den neun Meter hohen Plytenberg hinunter – manche sogar mehrmals. Rund 300 Erwachsene und Kinder waren gekommen. Bei diesem und anderen ostfriesischen Osterbräuchen stehen Spaß und Geselligkeit im Vordergrund.

Der Hügel, der als eine der höchsten Erhebungen im flachen Ostfriesland gilt, ist ein beliebter Ort für die Ostertradition. Jedes Jahr laden der Heimatverein, das Heimatmuseum und die Stadt Leer dort dazu ein.

Österlicher Vierkampf

«Es ist eine ganz alte Ostertradition, dass die Kinder hier herkommen», sagte Anke Schlingmann, stellvertretende Vorsitzende des Heimatvereins Leer. Das «Eiertrüllen», Plattdeutsch für «Eierkullern», sei Teil eines österlichen Vierkampfes. Daneben wurden in Leer auch das «Eiersmieten» (Weitwurf), das «Eierlopen» (Eierlauf) und das «Eierbicken» ausgetragen. Bei Letzterem werden zwei hartgekochte Eier gegeneinander gestoßen. «Wer das heile Ei behält, kriegt das andere, das kaputt gegangen ist, auch noch», erklärt Schlingmann.

Nach Angaben der Stadt wurde in diesem Jahr wieder eine größere Menge an Ostereiern gespendet, die bunt gefärbt wurden. Dennoch wurden Besucher gebeten, auch «ovale Spielgeräte in hartgekochtem Zustand» selbst mitzubringen.

Auch an anderen Orten in Ostfriesland wird das «Eiertrüllen» gelebt – zum Beispiel auf den Inseln Norderney und Langeoog, wo die Eier von Dünen herunterrollen. Schon früher gab es diese Tradition am Ostermontag. Deswegen wird dieser in Ostfriesland auf Plattdeutsch auch «eiertrullende Maandag» genannt. Die verbliebenen Eierreste werden dann meist am Tag danach verspeist, dem «upfreten Dingsdag» – «upfreten» ist Plattdeutsch für «auffressen».