Wartungsarbeiten am E-Highway

Am 9. und 10. September werden die Oberleitungen des E-Highways auf der A 1 zwischen Reinfeld und dem Kreuz Lübeck gewartet. Nach Angaben der Autobahn GmbH beginnen die Arbeiten am 9. September um 9.00 Uhr als Wanderbaustelle. Bis 11 Uhr müsse in Richtung Lübeck mit Behinderungen gerechnet werden, heißt es in der Mitteilung. Ab ca. 11.00 Uhr würden die Arbeiten auf der Richtungsfahrbahn Hamburg verlagert. Am 10. und 12. September werden die Wartungsarbeiten in Richtung Lübeck jeweils zwischen 19.00 Uhr und 5.00 Uhr weiter geführt. Während der Arbeiten werde der Verkehr mit verminderter Geschwindigkeit am Arbeitsfeld vorbeigeführt, teilte die Autobahn GmbH mit.