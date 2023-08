Warnung vor starken Gewittern in Schleswig-Holstein

Kiel/Neumünster (dpa/lno) –

Der Deutsche Wetterdienst (DWD) warnt am Dienstag vor starken Gewittern in Teilen Schleswig-Holsteins. Betroffen sind besonders die nördlichen Teile des Bundeslandes, darunter die Region Neumünster und das Gebiet zwischen Husum und Kiel. Neben den von Westen aufziehenden Gewittern kann es laut Prognosen des Deutschen Wetterdienstes (DWD) in den Bereichen auch zu Sturmböen mit bis zu 85 Kilometer pro Stunde und Starkregen kommen. Anwohner werden aufgefordert, auf herabstürzende Äste, Dachziegel oder andere lose Gegenstände zu achten. Aufgrund von Platzregen kann es außerdem kurzzeitig zu Verkehrsbehinderungen kommen.