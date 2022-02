Warnung vor Orkanböen für Niedersachsen und Bremen

Das Blaulicht an einem Polizeiauto leuchtet. Foto: Patrick Pleul/dpa/Symbolbild

Emden (dpa/lni) – Der Deutsche Wetterdienst (DWD) warnt für Niedersachsen und Bremen vor Orkanböen und orkanartigen Böen ab dem Mittwochabend. Die Behörde gab am Mittwoch eine entsprechende Unwetterwarnung heraus. Der Vorhersage zufolge soll der Sturm ab den Abendstunden und in der Nacht zum Donnerstag zunehmen.

Die Meteorologen rechnen vor allem an der Küste, im Harz und in Schauernähe mit Orkanböen mit Windgeschwindigkeiten um 120 Kilometer pro Stunde. Das entspricht der Windstärke 12. Im Binnenland werden schwere Sturmböen zwischen 90 und 100 Kilometern pro Stunde sowie bei Schauern und örtlich schweren Gewittern auch orkanartige Böen um 110 km/h (Windstärke 11) erwartet.

Laut den Meteorologen besteht Gefahr etwa durch umherfliegende Gegenstände und umstürzende Bäume. Es könne zu Schäden an Gebäuden kommen und Behinderungen im Straßen- und Schienenverkehr geben.

Für die niedersächsische Nordseeküste werden mehrere Sturmfluten erwartet. Nach Angaben des Sturmflutwarndienstes des Niedersächsischen Landesbetriebs für Wasserwirtschaft, Küsten- und Naturschutz (NLWKN) wird das Nachthochwasser in der Nacht zum Donnerstag einen dreiviertel bis eineinviertel Meter höher auflaufen als normal. Auch für das Mittagshochwasser am Donnerstag rechnen die Experten vor Norderney, in Emden und Bremerhaven etwa mit einem eineinviertel Meter höheren Wasserstand als normal. Eine weitere Sturmflut wird für die Nacht zum Freitag vorhergesagt.

© dpa-infocom, dpa:220216-99-153863/2

