Warnung vor leichter Sturmflut an der Ostseeküste

Kiel/Rostock (dpa) –

Das Bundesamt für Seeschifffahrt und Hydrographie (BSH) hat vor einer leichten Sturmflut an der deutschen Ostseeküste mit Ausnahme der Kieler Bucht gewarnt. Das entspricht laut dem BSH einem Anstieg zwischen 1 und 1,25 Metern. Bis zum Abend ist demnach an der Lübecker Bucht mit einem Wasserstand zwischen 75 und 125 Zentimetern über dem mittleren Wasserstand zu rechnen. Westlich von Rügen erwartet das Bundesamt im gleichen Zeitraum Abweichungen zwischen 85 und 115 Zentimetern. Östlich der Insel könne das Wasser bis auf 125 Zentimeter steigen.

Die Wasserstände bleiben einem Sprecher vom BSH zufolge bis zum Abend hoch und könnten auch am Sonntagvormittag noch leicht steigen. Schon in der Nacht zum Samstag hatte es eine erste Sturmflut-Warnung gegeben. Deswegen war das Sperrwerk Greifswald am Freitagabend vorsorglich geschlossen worden.

Der Deutsche Wetterdienst hatte für den Samstag in Mecklenburg-Vorpommern Sturmböen um die 85 Kilometer pro Stunde und vereinzelt schwere Sturmböen mit bis zu 95 Kilometer pro Stunde Windgeschwindigkeit vorhergesagt. Am Abend soll der Wind dann abnehmen.