Warnung vor Aufenthalt in tiefer gelegenen Elbegebieten

Hamburg (dpa) –

Die Hamburger Polizei hat mit Blick auf die erwartete Sturmflut in der Nacht zu Freitag davor gewarnt, sich in der Zeit in tiefer gelegenen Gebieten rund um die Elbe aufzuhalten. Das betreffe vor allem den Hafen, die Hafencity und elbnahe Gebiete, wie die Polizei am Donnerstagvormittag mitteilte. Gebäude in diesen Bereichen sollten zudem vor Hochwasser geschützt und Fahrzeuge in höher gelegene Bereiche umgeparkt werden. Die Sturmflut in der Elbe wird kurz vor Mitternacht, am Donnerstag gegen 22.25 Uhr, erwartet. Dann sollen die Wasserstände auf 1,50 bis 2,5 Meter über das mittlere Hochwasser steigen.

Für den Freitagmorgen, zwischen 8.00 und 12.00 Uhr, hat das Bundesamt für Seeschifffahrt und Hydrographie (BSH) zudem eine schwere Sturmflut vorhergesagt. Dann werden die Wasserstände voraussichtlich auf mehr als 2,5 Meter über dem mittleren Hochwasser steigen. Der Hamburger Fischmarkt wird in der Regel ab Wasserständen von 1,5 bis 2,0 Metern über dem mittleren Hochwasser von Wasser überspült.