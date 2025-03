Warnstreiks in Hamburg gehen weiter – Theater und Müllabfuhr

Hamburg (dpa/lno) –

Zu Beginn der dritten Verhandlungsrunde im öffentlichen Dienst des Bundes und der Kommunen in Potsdam gehen die Warnstreiks in Hamburg weiter. Der wegen eines Ausstands in der Tunnelbetriebszentrale komplett gesperrte Elbtunnel soll zwar um 6.30 Uhr wieder geöffnet werden. Danach sind aber mehrere andere Bereiche von der Gewerkschaft Verdi aufgerufen, in den Warnstreik zu treten oder ihn fortzusetzen.

So sollen in der Kultur Beschäftigte des Deutschen Schauspielhauses, der Staatsoper, des Thalia Theaters und der Elbphilharmonie unter dem Motto «Ohne uns bleibt es still» die Arbeit niederlegen. Am Freitag und Samstag wird nach Verdi-Angaben auch die Stadtreinigung Hamburg (SRH) in den Arbeitskampf treten. Betroffen seien unter anderem die Müllabfuhr, die Straßenreinigung und die Sperrmüllabholung.

Warnstreik auch bei Hadag

Daneben läuft in Hamburg der Warnstreik der Hadag-Beschäftigten weiter. Sie hatten bereits am Donnerstag den Fährverkehr auf der Elbe lahmgelegt. In dem unabhängig vom öffentlichen Dienst laufenden Tarifkonflikt fordert Verdi bei einer Laufzeit von zwölf Monaten ein Lohnplus von 18 Prozent, mindestens aber 625 Euro. Die Arbeitgeberseite habe bislang bei einer Laufzeit von 24 Monaten ein Lohnplus von 5,0 bis 6,65 Prozent angeboten.

Dritte Tarifrunde für Öffentlichen Dienst

Am Freitag beginnt in Potsdam die dritte Tarifrunde für den öffentlichen Dienst des Bundes und der Kommunen. Verdi fordert für die Beschäftigten im öffentlichen Dienst des Bundes und der Kommunen unter anderem eine Tariferhöhung im Volumen von acht Prozent, mindestens aber 350 Euro mehr monatlich, sowie drei zusätzliche freie Tage. Die Arbeitgeber wiesen diese Forderungen als nicht finanzierbar zurück.

Kundgebung vor der Elbphilharmonie

Zahlreiche Beschäftigte wollen sich am Freitagmorgen (9.00 Uhr) vor der Elbphilharmonie zu einer Kundgebung versammeln: Die Mitarbeiter der Hadag ebenso wie jene der Stadtreinigung, der Hamburg Port Authority (HPA), der Autobahn GmbH sowie der Hamburger Bühnen und Konzerthäuser.