Warnstreiks im öffentlichen Dienst in zwei Ländern

Eine Warnweste mit der Aufschrift «ver.di». Foto: Tom Weller/dpa/Symbolbild

Hannover/Bremen (dpa/lni) – Im Tarifkonflikt im öffentlichen Dienst der Länder hat Verdi mit weiteren Gewerkschaften für heute zu Warnstreiks in Hannover und Bremen aufgerufen. Als zentrale Veranstaltungen sind eine Kundgebung auf dem Opernplatz in Hannover und eine Menschenkette an der Schlachte in Bremen geplant. Als Redner wird der Verdi-Bundesvorsitzende Frank Werneke in Hannover erwartet.

In Göttingen ist die Universitätsmedizin (UMG) am Mittwoch und Donnerstag von den Warnstreiks betroffen. Mit einer Notdienstvereinbarung sei aber eine notwendige medizinische Versorgung der Bevölkerung in der Krankenversorgung verabredet, teilte die Klinik mit. Die dritte Verhandlungsrunde ist ab Samstag (27. November) geplant. Die Gewerkschaften fordern unter anderem 5 Prozent mehr Gehalt, mindestens aber 150 Euro, für die Beschäftigten im Gesundheitswesen mindestens 300 Euro.

Die zweite Verhandlungsrunde war Anfang November ergebnislos beendet worden. Die Tarifgemeinschaft deutscher Länder (TdL), vertreten durch den niedersächsischen Finanzminister Reinhold Hilbers (CDU), hatte die Forderungen als unrealistisch zurückgewiesen.

