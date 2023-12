Warnstreiks im Handel in Schleswig-Holstein und im Nordosten

Kiel (dpa) –

Im Tarifkonflikt im Einzelhandel sowie im Groß- und Außenhandel hat die Gewerkschaft Verdi Beschäftigte in Schleswig-Holstein und Mecklenburg-Vorpommern zu Warnstreiks am Mittwoch und Donnerstag aufgerufen. Es seien mehrere Betriebe in Kiel, Flensburg, Rostock, Schwerin und Wismar betroffen, sagte Verdi-Verhandlungsführer Bert Stach der Deutschen Presse-Agentur am Mittwoch. Knapp 300 Beschäftigte seien zu ganztägigen Warnstreiks aufgerufen.

Auch am Donnerstag seien in beiden Bundesländern Warnstreiks geplant, sagte Stach. Zudem werde es in Kiel und Schwerin kleinere Demonstrationen und Kundgebungen geben. Aufgerufen seien am Donnerstag Beschäftigte in ähnlich hoher Anzahl wie am Mittwoch. «Wir sind momentan über die Haltung der Arbeitgeber entsetzt.» In Mecklenburg-Vorpommern sei seit November, in Schleswig-Holstein seit Oktober nicht mehr verhandelt worden.

Die Tarifgespräche hatten im Mai begonnen. Verdi Nord fordert für die Beschäftigten im Einzelhandel eine Erhöhung der Löhne und Gehälter um 2,50 Euro in der Stunde und für die unteren Beschäftigtengruppen eine Erhöhung des Stundenlohns auf 13,50 Euro. Für die Beschäftigten im Großhandel fordert die Gewerkschaft eine Erhöhung der Löhne und Gehälter um 13 Prozent, mindestens jedoch 400 Euro.