Warnstreiks im Handel im Norden: Protest in Rostock

Rostock (dpa/mv) –

Beschäftigte im Handel in Mecklenburg-Vorpommern und Schleswig-Holstein sind am Freitag und Samstag zu Warnstreiks aufgerufen. In Rostock plant die Gewerkschaft Verdi heute ab 10 Uhr einen Demonstrationszug am Stadthafen und anschließend eine Kundgebung auf dem Neuen Markt.

Der Aufruf richtet sich an Beschäftigte im Einzelhandel und im Groß- und Außenhandel in Mecklenburg-Vorpommern sowie in einzelnen Betrieben in Schleswig-Holstein.

Bei den seit einiger Zeit laufenden Tarifverhandlungen haben die Arbeitgeber aus Sicht von Verdi bislang keine zufriedenstellenden Angebote vorgelegt. Stattdessen würden diese auf einen Reallohnverlust hinauslaufen. Verdi fordert auch einen Angleich der Bezahlung in West und Ost. Die nächsten Verhandlungsrunden stehen im September an.