Warnstreiks geplant: Emsbrücke in Leer wird gesperrt

Leer (dpa/lni) –

Autofahrer, Radfahrer und Fußgänger in Leer müssen wegen des für Dienstag angekündigten Warnstreiks im öffentlichen Dienst der Länder mit Umwegen rechnen: Die Brücke über die Ems auf der Bundesstraße 436 in Leer wird gesperrt. Zwischen 6.00 und 23.00 Uhr werde die Jann-Berghaus-Brücke voll gesperrt, kündigte die Landesbehörde für Straßenbau und Verkehr an. Es werde nicht möglich sein, die Ems an dieser Stelle zu überqueren.

Die Umleitung für Autos und Lastwagen führt den Angaben zufolge über den Emstunnel der Autobahn 31 – für Radfahrer und Fußgänger allerdings gibt es demnach keine Umleitung. Wegen des rechtlichen Vorrangs des Schiffsverkehrs bleibt die Brücke in der betreffenden Zeit hochgeklappt. Brückenwärter sind aber laut Landesbehörde im Einsatz, um auf Notfälle wie etwa eine Störung im Emstunnel reagieren zu können.