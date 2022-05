Kita-Warnstreiks in Hamburg: Tausende Streikende erwartet

Ein Erzieher einer Kindertagesstätte nimmt in einer Verdi-Weste an einem Warnstreik teil. Julian Stratenschulte/dpa/Symbolbild

Hamburg (dpa/lno) –

Zahlreiche Hamburger Kitas sind am Mittwoch von einem Warnstreik betroffen. Die Gewerkschaft Verdi rechnet mit mehr als 2000 Streikenden, sagte ein Sprecher am Morgen. Um 9.00 Uhr findet zum Auftakt eine Kundgebung vor dem Gewerkschaftshaus unweit des Hauptbahnhofs statt.

Verdi hatte die pädagogischen Beschäftigten von sechs Betreibern in Hamburg dazu aufgerufen, ihre Arbeit niederzulegen. Nach Angaben des Sprechers bleiben einige Kitas komplett geschlossen, weil die gesamte Belegschaft streikt. In anderen Einrichtungen gebe es Notbetreuungen. Hintergrund des Streik- und Aktionstags sind die bundesweiten Tarifverhandlungen für die Beschäftigten in den Sozial- und Erziehungsdiensten im kommunalen Bereich.