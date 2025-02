Warnstreiks an Bremer Kliniken und in Kita

Die Gewerkschaft verdi ruft zum Warnstreik in mehreren Kliniken in Bremen auf. Sina Schuldt/dpa

Bremen (dpa/lni) –

Die Gewerkschaft Verdi ruft an mehreren Bremer Kliniken ganztägig zu Warnstreiks auf. Auftakt ist heute am Klinikum Bremen Mitte, wie Gewerkschaftssekretär Jörn Bracker mitteilte. «Das wird Einschränkungen geben», sagte er. Geplante Operationen würden verschoben, die Krankenhäuser seien wie am Wochenende besetzt.

Weitere Warnstreiks sind laut Verdi am Freitag am Klinikum Bremen Ost, am Montag am Klinikum Bremen Nord und am Dienstag am Klinikum Links der Weser geplant. Die Gewerkschaft organisiert jeweils von 12 bis 14 Uhr eine Kundgebung. Am Freitag sollen auch Mitarbeitende der Kita Bremen und der Werkstatt Bremen ihre Arbeit niederlegen.

Die Gewerkschaft fordert in den laufenden Tarifverhandlungen im öffentlichen Dienst acht Prozent mehr Lohn und flexiblere Arbeitszeiten. Die Arbeitgeber verweisen auf die angespannte Haushaltslage von Bund und Kommunen. Eine erste Verhandlungsrunde war Ende Januar ergebnislos verlaufen.