Warnstreik legt Dienstag Nahverkehr in Niedersachsen lahm

Busfahrer legen am Dienstag in Niedersachsen die Arbeit nieder. (Symbolbild) Jan Woitas/dpa

Hannover (dpa/lni) –

Fahrgäste in Niedersachsen müssen sich am kommenden Dienstag auf massive Ausfälle im Nahverkehr einstellen: Verdi ruft zum Warnstreik auf. Betroffen sind unter anderem das Braunschweiger Land, Hildesheim, Lüneburg, Nordhorn, Stade und Verden, wie die Gewerkschaft mitteilt. Am Morgen des Streiktags sind demnach Versammlungen auf den Betriebshöfen geplant.

Folgende Verkehrsbetriebe sollen bestreikt werden:

KVG Braunschweig (Verkehrsgebiet südöstliches Braunschweiger Land, Salzgitter, Wolfenbüttel und Helmstedt)

Regionalverkehr Hildesheim

KVG Lüneburg

KVG Stade (Stade, Buxtehude und Cuxhaven)

Öffis Hameln-Pyrmont GmbH

Verdener Verkehrsgesellschaft

Nutzfahrzeuge Nordhorn

VLG Gifhorn

Omnibusbetriebe von Ahrentschildt in Zeven

Verkehrsbetriebe Grafschaft Hoya

Laut Verdi wurde der Termin des Warnstreiks bewusst gewählt: «Noch vor Beginn der Abiturprüfungen und mit langer Vorlaufzeit angekündigt, um den Druck auf die Arbeitgeber vor der nächsten Verhandlungsrunde am 28. April zu erhöhen – ohne die Fahrgäste über Gebühr zu belasten», heißt es in einer Mitteilung. Der Arbeitskampf sei eine Reaktion auf das zuletzt vorgelegte und aus Sicht der Gewerkschaft unzureichende Angebot der Arbeitgeberseite.

Hintergrund ist ein Tarifkonflikt: Beschäftigte, für die der Tarifvertrag Verkehrsbetriebe Niedersachsen mit dem Arbeitgeberverband AVN gilt, erhalten laut Verdi weniger Lohn als ihre Kolleginnen und Kollegen im Tarifvertrag Nahverkehr (TV-N). Die Differenz im Fahrdienst betrage bis zu 3,30 Euro pro Stunde. Verdi fordert daher: «Gleicher Lohn für gleiche Arbeit.»