Warnstreik droht Stadtbusse in vier Städten lahmzulegen

Kiel (dpa/lno) –

Wegen des Warnstreiks im öffentlichen Nahverkehr werden am Montag in Schleswig-Holsteins vier kreisfreien Städten Kiel, Lübeck, Neumünster und Flensburg voraussichtlich keine Stadtbusse fahren. Die Gewerkschaft Verdi hat zu einem ganztägigen Warnstreik ab Betriebsbeginn ausgerufen. Hintergrund sind die laufenden Verhandlungen über einen neuen Rahmentarifvertrag, die am 18. Februar weitergehen.

Betroffen sind die Busse der KVG in Kiel, der Stadtwerke Lübeck Mobil, des SWN Stadtverkehrs in Neumünster und des Unternehmens Aktiv Bus in Flensburg. Streikende aus Schleswig-Holstein und dem Nachbarland Mecklenburg-Vorpommern sind zu einer Kundgebung mit anschließender Demonstration von 10.00 Uhr an hinter dem Gewerkschaftshaus in Lübeck aufgerufen.