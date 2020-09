Warnstreik bremst Hamburger Nahverkehr aus

Ein Streikender mit einer Warnweste mit dem Verdi-Logo und einer roten Trillerpfeife. Foto: Christophe Gateau/dpa/Symbolbild

Hamburg (dpa/lno) – Im Zuge der Warnstreiks im öffentlichen Dienst legen nun auch Mitarbeiter des Nahverkehrs in Hamburg am heutigen Dienstag die Arbeit nieder. Am frühen Morgen wollen Mitarbeiter der Hamburger Hochbahn sowie der Verkehrsbetriebe Hamburg-Holstein (VHH) für bessere Arbeitsbedingungen in den Warnstreik treten. Das hat Auswirkungen auf Busse und Bahnen.

So wird der Hochbahn zufolge der U-Bahn-Verkehr in der Hansestadt bis zum Mittag komplett eingestellt. Busse fahren nur eingeschränkt. Vor allem im Umland – in den Kreisen Pinneberg, Segeberg, Stormarn und Herzogtum Lauenburg – soll es dem VHH zufolge erhebliche Einschränkungen geben. Regional- und S-Bahnen sind von den Warnstreiks nicht betroffen. Es ist eine Kundgebung am Betriebshof Alsterdorf geplant.

Zu den Warnstreiks im Hamburger Verkehrsverbund (HVV) hat die Gewerkschaft Verdi aufgerufen. Sie fordert für die bundesweit rund 87 000 Tarifbeschäftigten in 130 Verkehrsbetrieben unter anderem ein 13. Monatsgehalt, eine Erhöhung der Zulagen für belastende Dienste und Schichten sowie 30 Urlaubstage für alle als Standard. In Hamburg sind den Angaben zufolge rund 7000 Menschen bei der Hamburger Hochbahn und dem VHH von den Tarifverhandlungen betroffen.

Bereits in den vergangenen Tagen hatten in Hamburg unter anderem die Stadtreiniger sowie Mitarbeiter des Hafens, von Kindergärten, Krankenhäusern und Behinderteneinrichtungen die Arbeit niedergelegt.

