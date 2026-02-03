Warnstreik bei Straßenmeistereien – glatte Straßen möglich

Hannover/Leer (dpa/lni) –

Wegen Warnstreiks im öffentlichen Dienst müssen sich Autofahrer am Mittwoch auf Umwege und schlecht geräumte Straßen einstellen. Nach Angaben von Verdi werden etwa die Jann-Berghaus-Brücke im ostfriesischen Leer komplett sowie der Wesertunnel im Landkreis Wesermarsch teilweise infolge der Warnstreiks für den Verkehr gesperrt.

Weil auch bei Straßenmeistereien zu Warnstreiks aufgerufen wird, ist zudem mit Einschränkungen im Winterdienst zu rechnen. «Wir raten dazu, witterungsangepasst zu fahren und mehr Zeit für die Wege zur Arbeit einzuplanen», sagte ein Sprecher der Gewerkschaft Verdi. Vereinbart wurde aber ein Notdienst, damit die wichtigsten Straßen befahrbar blieben.