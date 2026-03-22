Warnstreik bei Hamburger Hochbahn und VHH beendet

Am Samstag ging nichts mehr beider Hamburger U-Bahn, am Sonntag läuft es wieder. Bodo Marks/dpa

Hamburg (dpa/lno) –

Nach einem ganztägigen Warnstreik am Sonnabend ist der Bus- und Bahnbetrieb bei der Hamburger Hochbahn und den Verkehrsbetrieben Hamburg-Holstein (VHH) wieder angelaufen. Im U-Bahn-Bereich könne es in den frühen Morgenstunden noch zu Verzögerungen kommen, teilte die Hochbahn auf ihrer Internetseite mit.

Die Gewerkschaft Verdi hatte die Beschäftigten der Hochbahn sowie der VHH zu einem 24-stündigen Warnstreik aufgerufen. Dieser begann am Samstagmorgen um 3.00 Uhr. Nicht betroffen waren die S-Bahnen und die Hafenfähren. Hintergrund des Warnstreiks sind Tarifverhandlungen, bei denen noch keine Einigung erzielt wurde. Die Gespräche sollen am Montag fortgesetzt werden.