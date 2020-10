Warnstreik bei der Stadtreinigung in Hamburg

«Streik» steht auf einem Plakat. Foto: Martin Schutt/dpa-Zentralbild/dpa/Symbolbild

Hamburg (dpa/lno) – Die Gewerkschaft Verdi setzt am Donnerstag in Hamburg ihren dreitägigen Warnstreik im öffentlichen Dienst fort. Unter anderem sind die Beschäftigten der Hamburg Port Authority (HPA), des Bundesamtes Seeschifffahrt und Hydrographie (BSR), der Stadtreinigung und der Bundesagentur aufgerufen, ihre Arbeit niederzulegen. Um 8.00 Uhr soll es eine Kundgebung vor der Arbeitsrechtlichen Vereinigung Hamburg (AVH) geben, von dort wollen die Beschäftigten zum Fischmarkt weiterziehen.

Verdi fordert für die Beschäftigten unter anderem eine Lohnerhöhung von 4,8 Prozent, mindestens aber 150 Euro im Monat. Die Arbeitgeber haben insgesamt 3,5 Prozent mehr Lohn und Gehalt in drei Jahresstufen angeboten. Am Donnerstag beginnt in Potsdam die nächste Verhandlungsrunde mit dem Bund und den Kommunen.

Verdi Hamburg