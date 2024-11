Warnstreik bei den VKP am Donnerstag

Plön (dpa/lno) –

Die Gewerkschaft Verdi hat die Beschäftigten der Verkehrsbetriebe Kreis Plön (VKP) am Donnerstag zu einem Warnstreik aufgerufen. Der Ausstand beginne mit Betriebsbeginn und ende mit der letzten Spätschicht, teilte die Gewerkschaft mit. Die Aktion steht im Kontext der Tarifverhandlungen für den Eisenbahn-Tarifvertrag (ETV).

«Die erste Verhandlungsrunde hat leider einmal mehr gezeigt, dass am Verhandlungstisch häufig nicht das bessere Argument zählt, sondern oft die Sprache des wirtschaftlichen Drucks entscheidend ist», sagte der Verdi-Verhandlungsführer Andreas Schackert.

In der Tarifrunde zum ETV werden die Löhne und Gehälter für rund 5.500 Beschäftigte in sechs Bundesländern verhandelt. Die Gewerkschaft fordert ab diesem Oktober 350 Euro mehr Geld pro Monat bei einer Laufzeit von zwölf Monaten sowie einen Inflationsausgleich in Höhe von 1.300 Euro. Der Arbeitgeberverband (AGVDE) hatte hingegen eine Lohnerhöhung von 3 Prozent ab April 2025 angeboten und einen Inflationsausgleich von 600 Euro – aus Sicht von Verdi «völlig unzureichend». Die Verhandlungen werden in der zweiten Runde am 11. November fortgesetzt.