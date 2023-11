Hunderte bei Warnstreik-Kundgebung der Hamburger Hochschulen

Hamburg (dpa/lno) –

Mehr Geld für Beschäftigte an Hochschulen und ein Tarifvertrag für studentische Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter – um dafür zu demonstrieren haben sich am Montag rund 400 Menschen auf dem Campus der Universität Hamburg versammelt. Die Gewerkschaft Verdi hatte die Beschäftigten aller Hamburger Hochschulen zu einem Warnstreik aufgerufen. Gleichzeitig hatte ein Bündnis aus Gewerkschaften, Initiativen, Studierendenvertretungen und hochschulpolitischen Organisationen für einen bundesweiten Hochschulaktionstag mobilisiert. Das Motto: «Schluss mit prekärer Wissenschaft!».

Auf dem Campus der Universität Hamburg, auf dem zunächst die zentrale Veranstaltung des Bündnisses und dann die zentrale Streikkundgebung stattfand, kamen am Mittag Beschäftigte verschiedener Hamburger Hochschulen und studentische Hilfskräfte zusammen. Nach Angaben von Cedric Pegelow, der bei Verdi für die Hochschulen in Hamburg zuständig ist, blieben infolge des Warnstreiks an der Technischen Universität die Poststelle und an der Universität Hamburg das Campus-Center zu. Zudem streike die Hausmeisterschaft in einem Gebäude der Hochschule für Angewandte Wissenschaften Hamburg, hieß es.

Im Rahmen der Tarifverhandlungen mit den Ländern fordern die Gewerkschaften für die Beschäftigten im Öffentlichen Dienst der Länder eine Gehaltserhöhung von 10,5 Prozent – mindestens aber 500 Euro mehr im Monat. Nachwuchskräfte sollen 200 Euro mehr erhalten und Auszubildende unbefristet übernommen werden. Für studentische Hilfskräfte wollen die Gewerkschaften zudem einen Tarifvertrag durchsetzen.

Hinzu kommen Forderungen, die über die Tarifrunde hinausgehen. Dazu zählen etwa höhere Bafög-Sätze, eine grundlegende Reform des Wissenschaftszeitvertragsgesetzes und eine Forschung und Lehre, die unabhängig von Drittmitteln und Projektförderung ausfinanziert ist.