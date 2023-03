Warnstreik am Hamburger Flughafen in der Nacht zum Montag

Hamburg (dpa/lno) –

Passagiere am Hamburger Flughafen müssen sich am Montag erneut auf Ausfälle und Verspätungen einstellen. Die Gewerkschaft Verdi hat rund 2000 Beschäftigte am Flughafen mit Beginn der Nachtschicht am Sonntag gegen 22.00 Uhr zu einem 24-stündigen Warnstreik aufgerufen. Die betroffenen Unternehmen eine, «dass der Flugverkehr längst wieder boomt und sie sehr gut verdienen», sagte Gewerkschaftssekretär Lars Stubbe am Samstag.

Bereits Mitte Februar hatte es am Flughafen Hamburg einen 24-stündigen Warnstreik gegeben. Davon waren nach Angaben des Flughafens 253 Flüge und etwa 32.000 Passagiere betroffen.

Die Gewerkschaft fordert für die bundesweit rund 2,5 Millionen Beschäftigten im öffentlichen Dienst des Bundes und der Kommunen 10,5 Prozent mehr Lohn, mindestens aber 500 Euro mehr im Monat. Die Arbeitgeberseite bietet bislang fünf Prozent mehr Geld in zwei Schritten und Einmalzahlungen in Höhe von 2500 Euro. Die dritte Verhandlungsrunde ist vom 27. bis 29. März in Potsdam verabredet.