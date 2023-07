Warmes Wochenende in Niedersachsen und Bremen erwartet

Hannover/Bremen (dpa/lni) –

Nach ein paar Tagen kühleren Wetters sagt der Deutsche Wetterdienst (DWD) für den Freitag wieder wärmere Temperaturen in Niedersachsen und Bremen voraus. Laut Prognosen von Freitagmorgen werden tagsüber Höchsttemperaturen zwischen 24 und 28 Grad erreicht. Gebietsweise soll es bewölkt werden und auch vereinzelte Schauer sind möglich. In der Nacht zu Samstag bleibt es trocken. Am Tag sollen dann laut des Deutschen Wetterdienstes bis zu 32 Grad erreicht werden. Nachts kommt es dann gebietsweise zu Schauern und Gewittern, im Laufe der Nacht soll es jedoch wieder auflockern. Am Sonntag erwartet der Deutsche Wetterdienst auf den Inseln Höchstwerte von 21 Grad. Im restlichen Bundesland sind Temperaturen von bis zu 27 Grad möglich.