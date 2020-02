Warmes Wetter lässt Spargel wachsen

Spargel wird in einer Halle verarbeitet. Foto: Julian Stratenschulte/dpa/Archivbild

Lichtenhorst (dpa) – In Niedersachsen soll schon am Samstag der erste Spargel geerntet werden. Landwirt Carsten Bolte aus Lichtenhorst im Kreis Nienburg will im Tagesverlauf die ersten Stangen des Gemüses ernten. Der Spargel bei Bolte sprießt dank einer Kombination aus Heiztechnik fürs Feld und einer Folienabdeckung der Spargeldämme. Hinzu kommt die milde Witterung der vergangenen Wochen. «Es ist schon ein Unterschied, ob wir minus fünf Grad haben oder ob es warm ist», sagte Bolte.

Die mengenmäßig noch eher geringe Ware geht nun in den Großhandel, aber auch an Stammkunden und einige Restaurants. Offizieller Start der Spargelsaison in Niedersachsen ist der 8. April. Zu Ostern dürfte es auf jeden Fall Spargel in größeren Mengen aus heimischen Anbau geben, erwartet Fred Eickhorst, Vorstandssprecher der Spargel- und Beerenanbauer in Niedersachsen.