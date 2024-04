Warmes Wetter lädt zu Ausflügen ein: Regen am Sonntag

Eine Familie läuft bei sonnigem Wetter in den Hufeisensee in der Region Hannover. Moritz Frankenberg/dpa

Hannover (dpa/lni) –

Freundliches Frühlingswetter hat am Samstag zahlreiche Ausflügler in Niedersachsen in die Natur gelockt. Laut Deutschem Wetterdienst (DWD) war mit Temperaturen von bis zu 27 Grad zu rechnen – was für einen Hauch von Sommer in der ersten Aprilhälfte sorgte.

Ganz so warm dürfte es aber im Laufe des Wochenendes nicht bleiben. Schon in der Nacht zu Sonntag dürfte es im Westen Regenschauer geben, wobei auch vereinzelt Gewitter nicht auszuschließen seien, hieß es. Für den Sonntag rechnete der DWD mit anfangs starker Bewölkung und gebietsweise Regen. Die Höchstwerte auf den Inseln dürften bei 15 Grad liegen, im Emsland bei 19 Grad. Im Braunschweiger Raum können sie sogar auf 23 Grad klettern. Für die Nacht zu Montag erwarteten die Meteorologen meist starke Bewölkung und vor allem nach Südosten hin länger anhaltenden Regen. An der Küste soll es aber weitgehend trocken bleiben.