Warmes Sonnenwetter im Norden: Temperaturen steigen

Menschen besuchen die Messe „Angel & Wassersport Expo“ am Hafen von Röbel in Mecklenburg-Vorpommern. Frank Hormann/dpa

Hamburg/Kiel/Waren (dpa) –

Im Norden Deutschlands ist das Wochenende am Samstag mit angenehm-warmen Temperaturen und viel Sonnenschein eingeläutet worden. Sowohl in Hamburg als auch in Schleswig-Holstein und Mecklenburg-Vorpommern blieb es am Samstag trocken, überwiegend freundlich und verbreitet warm, wie Meteorologe Thore Hansen vom Deutschen Wetterdienst (DWD) am Samstag der Deutschen Presse-Agentur in Hamburg sagte. «Der Norden liegt im Einflussbereich eines Hochs, dessen Schwerpunkt über der Nord- und Ostsee liegt und das von da aus weiter nach Osten wandert.» Das bedeutet: Das Wetter ist und bleibt auch schön.

Das freute die Besucherinnen und Besucher der maritimen Volksfeste im Norden. Sowohl beim Hafengeburtstag in Hamburg als auch bei der Müritz-Sail in Waren war entsprechend viel los.

In Mecklenburg-Vorpommern stieg das Thermometer bei leicht wolkigerem Wetter im Landesinneren auf bis zu 20 Grad. An der Küste blieb es kühler. Dort wurden beispielsweise auf Rügen 14 Grad gemeldet.

Der Sonntag wird dann im gesamten Norden nochmal sonniger und auch ein bis zwei Grad wärmer. «Das ist ein freundliches Wochenende und auch der Beginn der Woche wird sehr sonnig», sagte Wetterexperte Hansen weiter. Zum Start in die Woche werden erneut zwei bis drei Grad mehr erwartet.