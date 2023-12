Warenhaus und Spielhalle abgebrannt: Feuerwehrmann verletzt

Heiligenhafen (dpa/lno) –

Ein Gebäudekomplex mit einem Warenhaus und einer Spielhalle ist am Freitagabend in Heiligenhafen (Kreis Ostholstein) komplett niedergebrannt. Beim Eintreffen der Feuerwehr seien keine Menschen mehr in dem Gebäude gewesen, sagte ein Feuerwehrsprecher am Samstag. Ein Feuerwehrmann habe sich leicht am Fuß verletzt. Sonst sei niemand zu Schaden gekommen.

Der Komplex stand in Vollbrand. Rund 140 Feuerwehrleute waren im Einsatz. Sie brauchten mehr als sechs Stunden, um die Flammen zu löschen. Die Einsatzleiterin vor Ort sagte den «Lübecker Nachrichten», ein Teil des Lagers sei mit Feuerwerkskörpern voll gewesen. Die Brandursache und die Schadenshöhe waren zunächst unklar.