Wann wird die Luft wieder besser?

Gute Luft ist wichtig – derzeit ist sie allerdings vielerorts nicht gut. (Archivbild) Julian Stratenschulte/dpa

Hannover/Bremen (dpa/lni) –

Die Luft in Niedersachsen und Bremen ist derzeit nicht gut. Selbst auf den Ostfriesischen Inseln ist die Qualität nach Daten des Umweltbundesamtes nur mäßig. Dabei sind die Ostfriesischen Inseln grundsätzlich für gute Luftqualität bekannt. Dieselbe Einstufung erhalten zahlreiche weitere Orte in Niedersachsen und Bremen. Auf der fünfstufigen Skala von sehr gut bis sehr schlecht wird die Luftqualität dort als mäßig eingestuft. Einzelne Stationen etwa unmittelbar an einer Straße in Hildesheim zeigten am Dienstagnachmittag noch schlechtere Werte – nach der Übersichtskarte des Umweltbundesamtes war die Luftqualität dort schlecht.

Was ist der Grund für die nur mäßige Luft?

Aktuell gibt es vielerorts höhere Konzentrationen von Feinstaub der Partikelgröße von bis zu 2,5 Mikrometer (PM2,5). Das sind winzige Teilchen in der Luft. Im Winter ist die Feinstaubbelastung grundsätzlich größer, weil bei niedrigen Temperaturen mehr Energie benötigt und zum Beispiel mit Kaminen geheizt wird, wie eine Sprecherin des Umweltbundesamtes erklärt.

Dazu kommt demnach eine kalte Winterwetterlage mit eingeschränktem Luftaustausch, die schon seit mehreren Tagen anhält. «Dies führt zu einer Anreicherung von Feinstaub in den bodennahen Luftschichten.» Der Feinstaub kommt der Sprecherin zufolge aus regionalen und überregionalen Quellen. Wind aus östlicher Richtung bringt Luftmassen aus stärker belasteten Gebieten zu uns.

Wann ist Besserung in Sicht?

Eine andere Wetterlage kann die Luft verbessern. «Wenn sich eine westliche Strömung mit Wind, wärmerer Luft und Niederschlägen einstellt, entspannt sich die Situation rasch», schreibt die Sprecherin. «Leider ist so eine grundsätzliche Wetterumstellung bis zum nächsten Wochenende nicht deutschlandweit zu erwarten.»

Wie ist die aktuelle Lage in anderen Bundesländern?

Die Luftqualität ist derzeit in ganz Deutschland nicht besonders gut. Vielerorts ist sie mäßig, in manchen Orten auch schlecht, an wenigen Stellen sogar sehr schlecht. Nach den Daten des Umweltbundesamtes gibt es aber auch Stationen, die aktuell eine gute Luftqualität messen – etwa in Bayern.

Welche Folgen hat eine hohe Feinstaubbelastung?

Zu den gesundheitlichen Folgen zählen Schleimhautreizungen und lokale Entzündungen in den Atemwegen. Auch schwerwiegendere Auswirkungen wie verstärkte Ablagerungen in den Blutgefäßen und eine erhöhte Thromboseneigung sind nach Angaben des Umweltbundesamtes möglich.

Was sollten Menschen bei hoher Feinstaubbelastung tun?

Körperlich anstrengende Aktivitäten im Freien sollten vermieden werden. Auch bei mäßiger Luft empfehlen Experten für empfindliche Menschen, körperlich besonders anstrengende Aktivitäten wie Sport zu verschieben und besser an Orten oder zu Zeiten mit besserer Luftqualität zu trainieren. Wer wiederholt Beschwerden wie Husten oder Kurzatmigkeit hat, sollte seine körperliche Aktivität reduzieren, wie das Umweltbundesamt schreibt.